ua en ru
Вт, 16 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вечером света будет меньше: как будут действовать графики отключения 17 июля

Вторник 16 июля 2024 18:19
UA EN RU
Вечером света будет меньше: как будут действовать графики отключения 17 июля Иллюстративное фото: в "Укэнерго" рассказали, как будут выключать свет 17 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине из-за жары растет потребление электроэнергии. Поэтому завтра, 17 июля, графики отключения света будут действовать в течение всех суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Завтра, 17 июля, меры по ограничению потребления будут действовать в течение суток", - говорится в сообщении.

Однако в период с 00:00 до 6:00 облэнерго будут применять две очереди отключений.

В период с 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди.

А вот вечером, с 17:00 до 22:00 , во время пика потребления будут задействованы четыре очереди отключений одновременно.

Как отключают свет в Украине

Напомним, сегодня, 16 июля, в ряде областей Украины из-за аномальной жары и увеличения дефицита в энергосистеме были введены экстренные отключения света.

Однако прогнозируется, что после 20 июля ситуация с отключениями улучшится. Тогда по ремонту будет выведено несколько объектов генерации электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Блэкаут Укрэнерго Отключения света График отключения света
NEWS
Повестки по почте и штрафы. 14 вопросов к Минобороны о мобилизации после 16 июля
Повестки по почте и штрафы. 14 вопросов к Минобороны о мобилизации после 16 июля
DAILY
Александр Сенкевич: Николаевцы страдают, но помнят, что все происходит из-за России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: Николаевцы страдают, но помнят, что все происходит из-за России