Вважали мертвим. ХАМАС звільнив американця Ідана Александра

Анонс звільнення Александра

Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, рано вранці президент США Дональд Трамп підтвердив, що ХАМАС звільнить заручника Ідана Александра.

Трамп зазначав, що Александер перебував у полоні в бойовиків із жовтня 2023 року.

Президент США також висловив сподівання, що звільнення Александера стане "першим з останніх кроків" до припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС.

В Ізраїлі стверджують, що звільнення Александра вдалося досягти завдяки військовому тиску на бойовиків.

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