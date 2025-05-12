Считали мертвым. ХАМАС освободил американца Идана Александра

Анонс освобождения Александра

Напомним, сегодня, 12 мая, рано утром президент США Дональд Трамп подтвердил, что ХАМАС освободит заложника Идана Александра.

Трамп отмечал, что Александр находился в плену у боевиков с октября 2023 года.

Президент США также выразил надежду, что освобождение Александра станет "первым из последних шагов" к прекращению войны между Израилем и ХАМАС.

В Израиле утверждают, что освобождения Александра удалось достичь благодаря военному давлению на боевиков.

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