Сьогодні у Стамбулі відбулась зустріч між представниками Росії та США, Переговори відбулися перед запланованим раундом переговорів між російською та українською делегаціями.

США на зустріч з російською делегацією, якою головував помічник російського диктатора Володимир Мединський, представляв директор з планування політики Державного департаменту США Майкл Ентон.

За даними видання, Майкл Ентон - не кар'єрний дипломат і не традиційний політик, а екстравагантний політичний інсайдер.

Він уродженець Каліфорнії з ліванським корінням, який служив в адміністрації колишнього президента Джорджа Буша-молодшого і за першої адміністрації президента США Дональда Трампа, а 2025 року його призначили на нинішню посаду.

Ентон також працював у медіа та фінансовій сфері та викладав курс з Нікколо Макіавеллі, політичного філософа епохи Ренесансу - що дало привід журналу Vanity Fair назвати його "Макіавеллі в Білому домі".

Погляди Ентона

Ентон вважається одним з інтелектуальних ідеологів "трампізму" і відомий вкрай правими поглядами. Як зазначає видання, він сварив американські еліти за:

пропаганду "32 гендерів",

"низькопоклонство перед Іраном",

"нескінченний імпорт людей з Третього світу",

підтримку руху Black Lives Matter,

боротьбу з ісламофобією.

До того ж він звинувачував демократів у тому, що вони планують здійснити в Америці "кольорову революцію" на гроші Джорджа Сороса. Проте доказів своїх припущень він так і не надав.

Зовнішньополітичні погляди Ентона також, як вказує видання, характерні для оточення Трампа.

Серед іншого він стверджував, що з точки зору американських інтересів Україна не заслуговує на ризик ядерної конфронтації з Росією.

Ентон також відомий як денді - він написав понад 40 тисяч коментарів на форумі, де обговорюють чоловічий стиль, і випустив під псевдонімом книжку-путівник по чоловічому костюму, написану мовою трактатів Макіавеллі.