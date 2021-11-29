У вулкана на Канарах открылись новые жерла. Есть угроза для населения

Расплавленная порода из главного нового отверстия двигалась со скоростью 6 метров в минуту.

За 10 недель, что прошли с начала извержения, ученые обнаружили не менее 11 различных потоков лавы, охвативших не менее 1100 гектаров земли, где раскинулись тысячи домов, дороги, линии электропередач и оросительные трубы для банановых плантаций.

Один из потоков лавы на прошлой неделе разрушил местное кладбище, перезахоронив останки более 3000 человек.

Несмотря на разрушения, не было травм или смертей, непосредственно связанных с извержением.