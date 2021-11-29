У вулкана на Канарах відкрилися нові жерла. Є загроза для населення

Розплавлена ​​порода із головного нового отвору рухалася зі швидкістю 6 метрів за хвилину.

За 10 тижнів, що минули від початку виверження, вчені виявили не менше 11 різних потоків лави, що охопили не менше ніж 1100 гектарів землі, де розташовани тисячі будинків, дороги, лінії електропередач та зрошувальні труби для бананових плантацій.

Один з потоків лави минулого тижня зруйнував місцевий цвинтар, перепоховавши останки понад 3000 людей.

Незважаючи на руйнування, не було травм чи смертей, безпосередньо пов’язаних з виверженням.