Вулкан в Індонезії викинув стовп попелу висотою 15 км. Жителі рятуються втечею

Жителі індонезійського острова Ява рятуються втечею від величезного шлейфу попелу. Діючий вулкан вивергається вдруге за кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Вулканічний попіл з гори Семеру затулив сонце в двох місцевих районах. За словами офіційних осіб, постраждалих поки немає, і евакуація триває.

16.50

BPBD Provinsi Jatim dan BPBD Lumajang telah menuju lokasi untuk melakukan assesment dan evakuasi warga di sekitar Gunung Semeru. Silahkan mention jika ada yang dilokasi@PRB_BNPB pic.twitter.com/DYj8qIW23u — jogjaupdate.com (@JogjaUpdate) December 4, 2021

На кадрах в соціальних мережах видно, як жителі тікають, коли позаду них піднімається гігантська хмара попелу.

Тим часом контролюючий орган попередив авіакомпанії про стовп попелу, який піднімається на висоту 15 км.

Вулкан, який височіє на 3676 м над рівнем моря, раніше вивергався в січні. Гора Семеру входить до числа майже 130 діючих вулканів Індонезії.