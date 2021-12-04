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Вулкан в Індонезії викинув стовп попелу висотою 15 км. Жителі рятуються втечею

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Субота 04 грудня 2021 14:26
Вулкан в Індонезії викинув стовп попелу висотою 15 км. Жителі рятуються втечею Фото: Вулкан в Індонезії викинув попіл на 15 км (thehindu.com)
Автор: Олександр Білоус

Жителі індонезійського острова Ява рятуються втечею від величезного шлейфу попелу. Діючий вулкан вивергається вдруге за кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Вулканічний попіл з гори Семеру затулив сонце в двох місцевих районах. За словами офіційних осіб, постраждалих поки немає, і евакуація триває.

На кадрах в соціальних мережах видно, як жителі тікають, коли позаду них піднімається гігантська хмара попелу.

Тим часом контролюючий орган попередив авіакомпанії про стовп попелу, який піднімається на висоту 15 км.

Вулкан, який височіє на 3676 м над рівнем моря, раніше вивергався в січні. Гора Семеру входить до числа майже 130 діючих вулканів Індонезії.

Нагадаємо, в листопаді біля берегів Індонезії сталося потужний землетрус. Його магнітуда склала 6 балів за шкалою Ріхтера.

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