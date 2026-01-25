На вулицях Нью-Йорку знайшли мертвими трьох осіб на тлі сильних морозів

Йдеться про 67-річного чоловіка, 64-річну жінку та ще одного чоловіка, особу якого наразі не встановлено. Усі загиблі були бездомними, видимих слідів насильницької смерті на їхніх тілах не зафіксовано.

У поліції зазначили, що остаточну причину смерті кожного з загиблих має встановити судово-медична експертиза.

За даними синоптиків, у ніч із п’ятниці на суботу температура повітря в Нью-Йорку опускалася до мінус 12 градусів, а сильний вітер суттєво посилював відчуття холоду.

Очікується, що в неділю в місті пройдуть сильні снігопади - до 30 см снігу. Мінусова температура, за прогнозами, зберігатиметься протягом усього тижня.

У зв’язку з небезпечними погодними умовами в Нью-Йорку оголошено режим надзвичайно холодної погоди Code Blue, який становить особливу загрозу для людей без постійного житла.

Міська влада повідомила, що мобільні бригади допомоги працюватимуть на вулицях, спрямовуючи бездомних до тимчасових притулків.

За даними аналітиків, приблизно 2 500-3 500 американців щороку помирають від переохолодження та впливу морозів. Наприклад, у 2023 році таких було близько 2 520 випадків, а в 2022-му - до 3 500 випадків під час сильних зимових холодів по всіх США.