На вулицях Києва введені обмеження на рух вантажівок

Сьогодні, 27 серпня, у столиці України введено обмеження на рух вантажного транспорту.

Такі заходи покликані забезпечити безпеку дорожнього руху та зберегти якість дорожнього покриття в умовах високих температур.

Водії вантажівок зможуть перечекати спекотний період на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки, розташованих у смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

З метою збереження дорожнього покриття, вантажівкам заборонено пересуватися при температурі повітря вище +28 градусів. Обмеження стосується транспортних засобів із фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Спека в Україні

Минулого тижня в Україну повернулася спекотна погода, яка призвела до зростання споживання електроенергії.

При цьому цього тижня спека все ще буде утримуватися на території України. Проте вона потроху спадає, але тримається на рівні +34 градусів. До того ж в більшості областей країни оголосили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який протримається включно до 29 серпня.

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