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На вулиці Київа вийдуть трамваї, вироблені зі сталі "Азовсталі"

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П'ятниця 24 березня 2023 21:22
На вулиці Київа вийдуть трамваї, вироблені зі сталі "Азовсталі" Фото: на вулиці Київа вийдуть трамваї, вироблені зі сталі "Азовсталі" (metinvest.media)
Автор: Юлія Бойко

На вулиці Києва готуються виїхати нові трамваї, вироблені з металу "Азовсталі" групи "Метінвест". Компанія "Татра-Юг" придбала сталь на комбінаті ще до повномасштабного вторгнення, а на вулиці вони вийшли тільки зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Вісім нових трамваїв вийшли на маршрут №33, що з’єднує Троєщину й Дарницю: тепер цей шлях займає лише 15 хвилин.

З маріупольського металу на замовлення киян випустили партію трамваїв з низькою підлогою, вдосконаленою системою опалення, сучасною вентиляцією й кондиціонуванням салону.

Трамвай обладнаний для маломобільних людей та пасажирів з особливими потребами: всередині є місця з фіксацією інвалідних візків і дитячих колясок, пандуси для посадки/висадки біля входу, кнопки виходу на нижньому рівні, та зручно розмічені сидіння для вагітних жінок.

Нагадаємо, корпус майбутнього флагмана Військово-морських сил ЗСУ, корвета "Гетьман Іван Мазепа", який зараз будується в Туреччині, також зроблений зі сталі "Азовсталі" та "ММК ім. Ілліча" групи "Метінвест".

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Азовсталь Київ
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