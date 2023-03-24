На вулиці Київа вийдуть трамваї, вироблені зі сталі "Азовсталі"

На вулиці Києва готуються виїхати нові трамваї, вироблені з металу "Азовсталі" групи "Метінвест". Компанія "Татра-Юг" придбала сталь на комбінаті ще до повномасштабного вторгнення, а на вулиці вони вийшли тільки зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Вісім нових трамваїв вийшли на маршрут №33, що з’єднує Троєщину й Дарницю: тепер цей шлях займає лише 15 хвилин.

З маріупольського металу на замовлення киян випустили партію трамваїв з низькою підлогою, вдосконаленою системою опалення, сучасною вентиляцією й кондиціонуванням салону.

Трамвай обладнаний для маломобільних людей та пасажирів з особливими потребами: всередині є місця з фіксацією інвалідних візків і дитячих колясок, пандуси для посадки/висадки біля входу, кнопки виходу на нижньому рівні, та зручно розмічені сидіння для вагітних жінок.

Нагадаємо, корпус майбутнього флагмана Військово-морських сил ЗСУ, корвета "Гетьман Іван Мазепа", який зараз будується в Туреччині, також зроблений зі сталі "Азовсталі" та "ММК ім. Ілліча" групи "Метінвест".