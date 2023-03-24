На улицы Киева выйдут трамваи, сделанные из стали "Азовстали"

На улицы Киева готовятся выехать новые трамваи, произведенные из металла "Азовстали" группы "Метинвест". Компания "Татра-Юг" приобрела сталь на комбинате еще до полномасштабного вторжения, а на улицы они вышли только сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Восемь новых трамваев вышли на маршрут №33, соединяющий Троещину и Дарницу: теперь этот путь занимает всего 15 минут.

Из мариупольского металла по заказу киевлян выпустили партию трамваев с низким полом, усовершенствованной системой отопления, современной вентиляцией и кондиционированием салона.

Трамвай оборудован для маломобильных людей и пассажиров с особыми потребностями: внутри есть места с фиксацией инвалидных колясок и детских колясок, пандусы для посадки/высадки у входа, кнопки выхода на нижнем уровне и удобно размеченные сидения для беременных женщин.

Напомним, корпус будущего флагмана Военно-морских сил ВСУ, корвета "Гетман Иван Мазепа", который сейчас строится в Турции, также сделан из стали "Азовстали" и "ММК им. Ильича" группы "Метинвест".