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Вукоевич продолжит работу в "Динамо"

Новости » Спорт    11.05.2019 - 11:22
Вукоевич продолжит работу в "Динамо"
Фото: Огнен Вукоевич (twitter.com/DynamoKyiv)

Хорват работает селекционером в киевском клубе

Возглавивший накануне сборную Хорватии U-20 Огнен Вукоевич продолжит параллельно выполнять свои функции в киевском "Динамо". Об этом сообщил заместитель главного редактора еженедельника "Футбол" Андрей Шахов.

"Вукоевич подтвердил, что принимает сборную U-20 в качестве главного тренера. Как он объяснил, в Хорватии такая сборная считается "дублем", в ней могут играть и более возрастные игроки, ближайшие кандидаты в первую команду. Он по-прежнему остается скаутом первой сборной и продолжает работу в "Динамо", - написал Шахов.

Вукоевич работает селекционером в киевском клубе. Он занял должность менеджера в киевском клубе по странам Балканского региона, Восточной и Центральной Европы по завершению карьеры футболиста.

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