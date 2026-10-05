Вуглецеве мито ЄС стало критичним для України: уряд закликали відтермінувати СВАМ

Вуглецеве мито, яке стягує Європейський Союз при імпорті товарів з України, має бути відтерміноване для нашої країни, оскільки має місце форс-мажорна обставина - повномасштабна війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова генерального директора Федерації роботодавців України Руслана Іллічова, які він сказав під час конференції United by Mining, проведеної Національною асоціацією добувної промисловості.

"Ми вважаємо, що є всі підстави для форс-мажору для того, щоб відтермінувати нам введення цієї плати (вуглецевого мита, англ. СВАМ - Ред.)", - сказав він.

Іллічов пояснив, що сьогодні через війну Україна не може забезпечити виконання всіх екологічних вимог під час виробництва металу, цементу, роботи інших капіталомістких галузей та реалізації проектів з видобутку корисних копалин.

При цьому, наприклад, металурги та виробники цементу зазнають значних втрат через запровадження з 1 січня цього року додаткового вуглецевого мита на кордоні з ЄС.

Для відтермінування дії цього мита уряд має провести відповідні та результативні переговори з Єврокомісією.

Також, за словами гендиректора ФРУ, необхідно переглянути дефолтні значення викидів для підприємств (застосовуються за відсутності фактичних даних). Ці значення є досить високими для українських підприємств.