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У Вуглегірську стріляли в "суддю ДНР". Він виносив смертні вироки полоненим

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Вуглегірськ, Субота 05 листопада 2022 11:18
У Вуглегірську стріляли в "суддю ДНР". Він виносив смертні вироки полоненим Фото: Олександр Нікулін (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

В окупованому Вуглегірську здійснили "замах" на суддю так званого "Верховного суду "ДНР". Колаборант отримав вогнепальне поранення і перебуває у тяжкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

"Потерпілий зазнав вогнепальних поранень. Зараз він перебуває у лікарні у тяжкому стані", - цитують ЗМІ повідомлення "МВС ДНР".

Тим часом так званий "глава ДНР" Денис Пушилін у своєму Telegram-каналі повідомив, що "замах" скоєно на Олександра Нікуліна.

Зазначимо, що саме Нікулін виносив смертний вирок британцям Шону Піннеру та Ендрю Хіллу, а також марокканцеві Саадуну Брагімові, які на боці ЗСУ с початку повномасштабної війни захищали Маріуполь.

Відомо, що це колишній український суддя, який до окупації працював у Донецькому апеляційному адміністративному суді.

Нагадаємо, що ще влітку Служба безпеки України повідомила про підозру так званому "судді ДНР" Олександру Нікуліну.

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