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В Углегорске стреляли в "судью ДНР". Он выносил смертные приговоры пленным

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Углегорск, Суббота 05 ноября 2022 11:18
В Углегорске стреляли в "судью ДНР". Он выносил смертные приговоры пленным Фото: Александр Никулин (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

В оккупированном Углегорске совершили "покушение" на судью так называемого "Верховного суда ДНР". Он получил огнестрельное ранение и находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

"Пострадавший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии", - цитируют СМИ сообщение "МВД ДНР".

Между тем, так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что "покушение" совершено на Александра Никулина.

Отметим, что именно Никулин выносил смертный приговор британцам Шону Пиннеру и Эндрю Хиллу, а также марокканцу Саадуну Брагиму, которые на стороне ВСУ с начала полномасштабной войны защищали Мариуполь.

Известно, что это бывший украинский судья, до оккупации работавший в Донецком апелляционном административном суде.

Напомним, что еще летом Служба безопасности Украины сообщила о подозрении так называемому "судье ДНР" Александру Никулину.

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