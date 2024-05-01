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Вучич заявив, що Сербія не збирається приєднуватись до БРІКС

Фото: президент Сербії Олександр Вучич (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що держава не планує долучатися до міжурядової організації БРІКС, позаяк Белград йде до членства в Європейському союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novosti.rs.

Сербський президент 

висновки експертка American Enterprise Institute про те, що Вучич нібито "мріє" відмовитися від шляху до ЄС для членства в організації БРІКС, він спростував такі твердження.

При цьому президент Сербії зазначив, що

Євроінтеграція Сербії

Раніше повідомлялося, що ще у 2009 році Сербія подала заявку до долучення до Євросоюзу, а через три роки держава набула офіційного статусу кандидата на вступ до блоку.

БРІКС

Нагадаємо також, що БРІКС є міжурядовою організацією, до складу якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Єгипет, Ефіопія, Іран та Об'єднані Арабські Емірати.

До слова, наприкінці 2023 року новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей надіслав листа країнам-членам БРІКС в якому заявив про відмову Аргентини вступити до об'єднання.

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СербіяВучичБРИКС