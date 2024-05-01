Вучич заявил, что Сербия не собирается присоединяться к БРИКС

Сербский президент

выводы эксперт American Enterprise Institute о том, что Вучич якобы "мечтает" отказаться от пути в ЕС для членства в организации БРИКС, он опроверг такие утверждения.

При этом президент Сербии отметил, что "

Евроинтеграция Сербии

Ранее сообщалось, что еще в 2009 году Сербия подала заявку в присоединение к Евросоюзу, а через три года государство получило официальный статус кандидата на вступление в блок.

БРИКС

Напомним, что БРИКС является межправительственной организацией, в состав которой входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

К слову, в конце 2023 года новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей направил письмо странам-членам БРИКС, в котором заявил об отказе Аргентины вступить в объединение.