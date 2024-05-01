Вучич заявил, что Сербия не собирается присоединяться к БРИКС

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что государство не планирует присоединяться к межправительственной организации БРИКС, поскольку Белград идет к членству в Европейском союзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novosti.rs.
Сербский президент
выводы эксперт American Enterprise Institute о том, что Вучич якобы "мечтает" отказаться от пути в ЕС для членства в организации БРИКС, он опроверг такие утверждения.
При этом президент Сербии отметил, что "
Ранее сообщалось, что еще в 2009 году Сербия подала заявку в присоединение к Евросоюзу, а через три года государство получило официальный статус кандидата на вступление в блок.
Напомним, что БРИКС является межправительственной организацией, в состав которой входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.
К слову, в конце 2023 года новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей направил письмо странам-членам БРИКС, в котором заявил об отказе Аргентины вступить в объединение.
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