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Вучич заявив, що Сербія зберігатиме військовий нейтралітет

Фото: Александар Вучич, президент Сербії (flickr by Tib Tib)
Автор: Марія Кучерявець

Сербія й надалі буде зберігати свій військовий нейтралітет. Ми продовжуватимемо зміцнювати свою армію без втручань збоку Росії чи інших країн.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання novosti.rs.

"Ми будемо продовжувати зберігати військовий нейтралітет, захищати його і будувати армію. Сьогодні вона в 15 разів сильніша, ніж була. Інша справа - зберегти наше самостійне прийняття рішень. Щоб ніхто зі сходу чи з боку Росії не впливав на нас, політичні рішення приймаються лише в Сербії і ніколи не будуть за її межами", - заявив Вучич під час спеціального засідання парламенту.

Зазначимо, раніше Вучич вже казав, що його країна не має наміру вступати до Північноатлантичного альянсу, оскільки у Сербії "є армія, яка зможе захистити населення країни".

Нагадаємо, кріт того, раніше президент Сербії заявив, що його країна вже "не настільки хоче вступати до ЄС, як раніше".

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