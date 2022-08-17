UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вучич заявил о мирных намерениях Сербии на фоне конфликта с Косово

Фото: Александр Вучич, президент Сербии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что Сербия нейтральная в военном отношении страна и ее солдаты не вторгались в Косово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вучича в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Сербия является нейтральной в военном отношении страной и останется таковой. Наша история непростая, но мы хотим укреплять сотрудничество с KFOR (контингентом НАТО в Косово - ред.) и НАТО и избегать эскалации конфликта", - подчеркнул президент.

По словам Вучича, сербская армия и полиция ни разу не переходила административную границу с Косово. Он подчеркнул, что все подобные обвинения в адрес Сербии являются ложью.

"Я благодарен НАТО за то, что они, в отличие от других, не лгут. Нам не нужны чужие базы, мы хотим обезопасить свое небо, землю и мир, и именно так мы будем вести себя в будущем", - заявил президент.

Он отметил, что для разрешения конфликта между Сербией и Косово необходим рациональный подход. По его мнению, Приштина и Белград должны начать диалог и найти компромисс.

Более детально о конфликте Сербии и Косово можете узнать в видео РБК-Украина.

Напомним, ранее стало известно, что 31 июля 2022 года на границе Сербии и Косово были слышны звуки стрельбы и сирены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СербияКосовоНАТО