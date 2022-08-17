Вучич заявив про мирні наміри Сербії на тлі конфлікту з Косово

"Сербія є нейтральною у військовому відношенні країною і залишиться такою. Наша історія непроста, але ми хочемо зміцнювати співпрацю з KFOR (контингентом НАТО в Косово - ред.) і НАТО і уникати ескалації конфлікту", - підкреслив президент.

За словами Вучича, сербська армія і поліція жодного разу не переходила адміністративний кордон з Косово. Він підкреслив, що всі подібні звинувачення на адресу Сербії є брехнею.

"Я вдячний НАТО за те, що вони, на відміну від інших, не брешуть. Нам не потрібні чужі бази, ми хочемо убезпечити своє небо, землю і мир, і саме так ми будемо вести себе в майбутньому", - заявив президент.

Він зазначив, що для вирішення конфлікту між Сербією і Косово необхідний раціональний підхід. На його думку, Приштина і Белград повинні почати діалог і знайти компроміс.

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