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Вучич заявив про мирні наміри Сербії на тлі конфлікту з Косово

Фото: Олександр Вучич, президент Сербії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Сербії Олександр Вучич зазначив, що Сербія нейтральна у військовому відношенні країна і її солдати не вторгалися в Косово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Вучича в ході спільної прес-конференції з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Сербія є нейтральною у військовому відношенні країною і залишиться такою. Наша історія непроста, але ми хочемо зміцнювати співпрацю з KFOR (контингентом НАТО в Косово - ред.) і НАТО і уникати ескалації конфлікту", - підкреслив президент.

За словами Вучича, сербська армія і поліція жодного разу не переходила адміністративний кордон з Косово. Він підкреслив, що всі подібні звинувачення на адресу Сербії є брехнею.

"Я вдячний НАТО за те, що вони, на відміну від інших, не брешуть. Нам не потрібні чужі бази, ми хочемо убезпечити своє небо, землю і мир, і саме так ми будемо вести себе в майбутньому", - заявив президент.

Він зазначив, що для вирішення конфлікту між Сербією і Косово необхідний раціональний підхід. На його думку, Приштина і Белград повинні почати діалог і знайти компроміс.

Більш детально про конфлікт Сербії і Косово можете дізнатися у відео РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 31 Липня 2022 року на кордоні Сербії і Косово були чутні звуки стрілянини і сирени.

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СербияКосовоНАТО