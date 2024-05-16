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Вучич не исключает, что Украина станет членом ЕС одновременно с балканскими странами

Четверг 16 мая 2024 18:41
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Вучич не исключает, что Украина станет членом ЕС одновременно с балканскими странами Фото: Александар Вучич, президент Сербии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина может вступить в Европейский союз одновременно со странами Западных балкан, несмотря на то, что они начали процесс вступления раньше.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на N1.

"Когда мы станем частью ЕС, войдем ли вместе с Украиной - это уже другая проблема. У вас свое мнение, но мой разум подсказывает мне, что я прав", - заявил Вучич.

Он отметил, что в Сербии вопрос вступления в ЕС не так популярно, как в других странах Западных Балкан. Но, по его словам, власти Сербии никогда не будут негативно отзываться о важности членства в блоке.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, Украина еще в 2022 году получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.

В конце прошлого года лидеры стран ЕС в ходе саммита решили начать переговоры с Украиной о вступлении в блок. Против выступал только премьер Венгрии Виктор Орбан, но он не участвовал в голосовании.

Фактически переговоры о вступлении еще не начались. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что старт должен быть уже в июне.

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