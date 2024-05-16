Вучич не исключает, что Украина станет членом ЕС одновременно с балканскими странами

Украина может вступить в Европейский союз одновременно со странами Западных балкан, несмотря на то, что они начали процесс вступления раньше.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на N1.

"Когда мы станем частью ЕС, войдем ли вместе с Украиной - это уже другая проблема. У вас свое мнение, но мой разум подсказывает мне, что я прав", - заявил Вучич. Он отметил, что в Сербии вопрос вступления в ЕС не так популярно, как в других странах Западных Балкан. Но, по его словам, власти Сербии никогда не будут негативно отзываться о важности членства в блоке.