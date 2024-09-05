UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вучич відмовив Путіну і не поїде на саміт БРІКС в Росію

Фото: президент Сербії Олександр Вучич (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент Сербії Олександр Вучич не братиме участі у саміті БРІКС в Росії. Нещодавно він отримав запрошення від президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними видання, Вучич розповів про те, що не зможе відвідати саміт БРІКС, що відбудеться 22−24 жовтня. Це пов'язано з тим, що у Сербії "будуть важливі гості". Однак він не уточнив, хто саме.

Євроінтеграція Сербії

Варто зауважити, що ще у 2009 році Сербія подала заявку до долучення до Євросоюзу, а через три роки держава набула офіційного статусу кандидата на вступ до блоку. 

А у травні цього року Вучич заявив, що Сербія не планує долучатися до міжурядової організації БРІКС, позаяк Белград йде до членства в Європейському союзі.

 

БРІКС

Нагадаємо, що до групи БРІКС входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, а також Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Ефіопія, Єгипет. Однак на найближчому саміті може бути розглянуте перше розширення: Малайзія, Таїланд, Туреччина та Азербайджан є серед країн, які хочуть приєднатися до групи.

До слова, наприкінці 2023 року новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей надіслав листа країнам-членам БРІКС в якому заявив про відмову Аргентини вступити до об'єднання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СербіяБРИКС