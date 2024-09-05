Вучич відмовив Путіну і не поїде на саміт БРІКС в Росію

За даними видання, Вучич розповів про те, що не зможе відвідати саміт БРІКС, що відбудеться 22−24 жовтня. Це пов'язано з тим, що у Сербії "будуть важливі гості". Однак він не уточнив, хто саме.

Євроінтеграція Сербії

Варто зауважити, що ще у 2009 році Сербія подала заявку до долучення до Євросоюзу, а через три роки держава набула офіційного статусу кандидата на вступ до блоку.

А у травні цього року Вучич заявив, що Сербія не планує долучатися до міжурядової організації БРІКС, позаяк Белград йде до членства в Європейському союзі.