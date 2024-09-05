Вучич отказал Путину и не поедет на саммит БРИКС в Россию

По данным издания, Вучич рассказал о том, что не сможет посетить саммит БРИКС, который состоится 22-24 октября. Это связано с тем, что у Сербии "будут важные гости". Однако он не уточнил, кто именно.

Евроинтеграция Сербии

Стоит отметить, что еще в 2009 году Сербия подала заявку в присоединение к Евросоюзу, а через три года государство получило официальный статус кандидата на вступление в блок.

А в мае этого года Вучич заявил, что Сербия не планирует присоединяться к межправительственной организации БРИКС, поскольку Белград идет в членство в Европейском союзе.