Вучич отказал Путину и не поедет на саммит БРИКС в Россию
Президент Сербии Александр Вучич не будет участвовать в саммите БРИКС в России. Недавно он получил приглашение от президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
По данным издания, Вучич рассказал о том, что не сможет посетить саммит БРИКС, который состоится 22-24 октября. Это связано с тем, что у Сербии "будут важные гости". Однако он не уточнил, кто именно.
Евроинтеграция Сербии
Стоит отметить, что еще в 2009 году Сербия подала заявку в присоединение к Евросоюзу, а через три года государство получило официальный статус кандидата на вступление в блок.
А в мае этого года Вучич заявил, что Сербия не планирует присоединяться к межправительственной организации БРИКС, поскольку Белград идет в членство в Европейском союзе.
БРИКС
Напомним, что в группу БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, а также Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия, Египет. Однако на ближайшем саммите может быть рассмотрено первое расширение: Малайзия, Таиланд, Турция и Азербайджан среди стран, которые хотят присоединиться к группе.
К слову, в конце 2023 года новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей направил письмо странам-членам БРИКС, в котором заявил об отказе Аргентины вступить в объединение.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.