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Вучич пішов з посади очільника правлячої партії Сербії

Фото: президент Сербії Александр Вучич (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що залишає посаду очільника Сербської прогресивної партії, як наразі є правлячою в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS.

Правляча партія Сербії

Сербська прогресивна партія (SNS) - сербська проросійська політична партія, створена в жовтні 2008 року колишнім лідером сербських радикалів Томиславом Николичем.

Наразі є правлячою партією в Сербії, та володіє 73 депутатськими мандатами в Скупщині.

За ідеологією вважається консервативною і сербською націоналістичною, однак виступає за вступ Сербії в ЄС.

Відносини Сербії з Росією

Белград та Москва продовжують співпрацю попри війну в Україні та санкції ЄС, запроваджені проти режиму Путіна.

Сербія не приєдналася до санкцій проти Росії, хоча Вучич декілька разів заявляв про підтримку територіальної цілісності України. При цьому президент Сербії, як і чиновники з його оточення, уникають слова “війна”, говорячи про Україну та РФ.

Днями голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель навіть заявив, що Сербія має переглянути свої зв'язки з Росією та узгодити свою зовнішню політику з політикою Європейського Союзу.

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