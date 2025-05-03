Вучич перервав важливий візит до США і терміново повертається до Белграда: що відомо

Президент Сербії Александр Вучич захворів під час важливого візиту до США. Він терміново повертається в Белград.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РТС .

"Президент Сербії Александр Вучич раптово захворів під час візиту до США, після чого звернувся по медичну допомогу і після обстеження вирішив повернутися до Сербії та зараз прямує до Белграда", - пише видання.

У зв'язку з цим, як зазначають журналісти, "президент Сербії не зміг бути присутнім на головних заходах, заради яких він приїхав до Америки".

"Було оголошено, що він також зустрінеться з кількома високопоставленими посадовими особами Республіканської партії", - йдеться у статті.

Відомо, що Вучичу стало зле в ранній полуденний час за місцевим часом. У цей момент у кімнаті з президентом Вучичем, який готувався до наступних зустрічей, і після зустрічі з конгресменами Клаудією Тіні та Родом Благоєвичем і сербськими підприємцями з Америки перебували міністр фінансів Синиша Малі та Сузана Васильєвич, радник президента Сербії зі зв'язків зі ЗМІ.