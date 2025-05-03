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Вучич перервав важливий візит до США і терміново повертається до Белграда: що відомо

США, Субота 03 травня 2025 10:30
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Вучич перервав важливий візит до США і терміново повертається до Белграда: що відомо Фото: президент Сербії Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Сербії Александр Вучич захворів під час важливого візиту до США. Він терміново повертається в Белград.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РТС.

"Президент Сербії Александр Вучич раптово захворів під час візиту до США, після чого звернувся по медичну допомогу і після обстеження вирішив повернутися до Сербії та зараз прямує до Белграда", - пише видання.

У зв'язку з цим, як зазначають журналісти, "президент Сербії не зміг бути присутнім на головних заходах, заради яких він приїхав до Америки".

"Було оголошено, що він також зустрінеться з кількома високопоставленими посадовими особами Республіканської партії", - йдеться у статті.

Відомо, що Вучичу стало зле в ранній полуденний час за місцевим часом. У цей момент у кімнаті з президентом Вучичем, який готувався до наступних зустрічей, і після зустрічі з конгресменами Клаудією Тіні та Родом Благоєвичем і сербськими підприємцями з Америки перебували міністр фінансів Синиша Малі та Сузана Васильєвич, радник президента Сербії зі зв'язків зі ЗМІ.

Президент Сербії зустрівся в четвер у Флориді з колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані.

Поїздка Вучича в Росію на 9 травня

Раніше повідомлялося, що президент Сербії Александар Вучич не відмовився від наміру поїхати до Москви 9 травня. Це він пояснив тим, що дав слово главі Кремля Володимиру Путіну.

При цьому, як раніше зазначало FT, Сербію можуть не прийняти в Євросоюз, якщо Вучич поїде на парад до Путіна.

Раніше глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз не проігнорує можливу участь окремих європейських лідерів у параді 9 травня в Москві.

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Сполучені Штати Америки Сербія Вучич
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