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Вучич прервал важный визит в США и срочно возвращается в Белград: что известно

США, Суббота 03 мая 2025 10:30
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Вучич прервал важный визит в США и срочно возвращается в Белград: что известно Фото: президент Сербии Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Сербии Александр Вучич заболел во время важного визита в США. Он срочно возвращается в Белград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РТС.

"Президент Сербии Александр Вучич внезапно заболел во время визита в США, после чего обратился за медицинской помощью и после обследования решил вернуться в Сербию и сейчас направляется в Белград", - пишет издание.

В связи с этим, как отмечают журналисты, "президент Сербии не смог присутствовать на главных мероприятиях, ради которых он приехал в Америку".

"Было объявлено, что он также встретится с несколькими высокопоставленными должностными лицами Республиканской партии", - говорится в статье.

Известно, что Вучичу стало плохо в ранние полуденные часы по местному времени. В этот момент в комнате с президентом Вучичем, готовящимся к следующим встречам, и после встречи с конгрессменами Клаудией Тени и Родом Благоевичем и сербскими предпринимателями из Америки находились министр финансов Синиша Мали и Сузана Васильевич, советник президента Сербии по связям со СМИ.

Президент Сербии встретился в четверг во Флориде с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.

Поездка Вучича в Россию на 9 мая

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александар Вучич не отказался от намерения поехать в Москву 9 мая. Это он объяснил тем, что дал слово главе Кремля Владимиру Путину.

При этом, как ранее отмечало FT, Сербию могут не принять в Евросоюз, если Вучич поедет на парад к Путину.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз не проигнорирует возможное участие отдельных европейских лидеров в параде 9 мая в Москве.

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