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Вучич доручив міністру оборони сформувати новий уряд Сербії

Фото: міністр оборони Мілош Вучевич (facebook.com sns.milos.v)
Автор: Каріна Левицька

Президент Сербії Александар Вучич запропонував міністра оборони та віце-прем’єр-міністра в технічному мандаті Мілоша Вучевича кандидатом на посаду нового прем’єр-міністра Сербії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS.

Вучич

Нагадаємо, нещодавно Вучич заявив, що Сербія може вийти з Ради Європи. За його словами, у разі ухвалення заявки Косова на вступ до організації, це означатиме вигнання Сербії.

Крім того, попри переговори, які йдуть між Белградом та Приштиною, Вучич відкинув можливість визнання незалежності Косово.

Він декілька разів це повторив та запевнив, що Сербія не дозволить Косово стати членом ООН або ж організацій, установ чи агентств ООН, та не ухвалить жодної подібної пропозиції.

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СербіяВучич