Вучич поручил министру обороны сформировать новое правительство Сербии

Напомним, недавно Вучич заявил, что Сербия может выйти из Совета Европы. По его словам, в случае принятия заявки Косово на вступление в организацию это будет означать изгнание Сербии.

Кроме того, несмотря на идущие между Белградом и Приштиной переговоры, Вучич отверг возможность признания независимости Косово.

Он несколько раз это повторил и заверил, что Сербия не позволит Косово стать членом ООН или организаций, учреждений или агентств ООН, и не примет никакого подобного предложения.

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