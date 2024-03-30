Вучич поручил министру обороны сформировать новое правительство Сербии

Президент Сербии Александар Вучич предложил министра обороны и вице-премьер-министра Милоша Вучевича кандидатом на должность нового премьер-министра Сербии. Он получил мандат на формирование правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS.
Напомним, недавно Вучич заявил, что Сербия может выйти из Совета Европы. По его словам, в случае принятия заявки Косово на вступление в организацию это будет означать изгнание Сербии.
Кроме того, несмотря на идущие между Белградом и Приштиной переговоры, Вучич отверг возможность признания независимости Косово.
Он несколько раз это повторил и заверил, что Сербия не позволит Косово стать членом ООН или организаций, учреждений или агентств ООН, и не примет никакого подобного предложения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.