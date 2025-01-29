Вучич допустив дострокові вибори у Сербії після відставки прем'єра на тлі протестів

У телевізійному зверненні сербський президент заявив, що його партія SNS (Сербська прогресивна партія) протягом 10 днів має вирішити, чи сформувати уряд більшості, чи провести позачергові парламентські вибори.

Він уточнив, що нові вибори можуть відбутися у квітні.

За даними оглядачів, відставка прем’єр-міністра Сербії Мілоша Вуцевіча дестабілізувала контрольований Вучичем уряд, та спонукала опозицію закликати до формування тимчасового уряду.

Зокрема, до створення тимчасового уряду з експертів, схвалених студентами, закликала опозиційна партія "Kreni-Promeni".

При цьому сербський президент у нинішньому зверненні до нації наголосив, що про тимчасовий уряд "не може бути й мови".

Варто зауважити, що хоча партія Вучича на дострокових виборах до парламенту у 2023 році здобула впевнену перемогу, останнім часом вона зазнає все більшого тиску.

Критика сербської влади та антиурядові протести

Опозиційні партії та правозахисники звинувачують Вучича та його партію SNS у підкупі виборців, придушенні свободи ЗМІ, насильстві проти опонентів, корупції та зв'язках з організованою злочинністю.

Президент Сербії та його союзники заперечують ці звинувачення.

Відставки у сербському уряді через мітинги

На тлі зростаючих протестів у Сербії, які розпочалися після обвалу даху на залізничній станції в місті Нові-Сад у листопаді минулого року, в результаті якого загинули 15 людей, та досі набирають обертів, у відставку також пішли міністри торгівлі, а також будівництва, транспорту та інфраструктури.

Але вгамувати мітингуючи це не змогло. Тисячі студентів, викладачів та інших працівників, які беруть участь у протестах, називають причиною катастрофи на станції в Нові-Саді корупцію в уряді Вучича.

Так, на прес-конференції у вівторок прем'єр Вуцевіч після оголошення про свою відставку заявив, що "пішов на цей крок, щоб розрядити напруженість". Він додав, що мер Нові-Саду також піде у відставку.

За словами вже екс-прем'єра, цим "ми задовольнили всі вимоги найбільш радикальних протестувальників".

Додамо, Вучич також закликав опозиційні політичні сили партії не бойкотувати парламентські вибори, якщо вони відбудуться.