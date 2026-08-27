Втричі потужніші за теперішні: РФ просить у КНДР нові балістичні ракети

Про що домовляється Кремль з Пхеньяном

Черняк розповів, що Росія зараз намагається отримати від Північної Кореї черговий пакет військової допомоги. Це потрібно Кремлю перед осінньо-зимовим періодом війни.

За попередніми даними української воєнної розвідки, у запиті до Пхеньяна є:

120 балістичних ракет і 6 пускових установок до них;

окремий ракетний підрозділ чисельністю до 90 осіб;

контингент армії КНДР від 30 000 до 50 000 військових.

Куди саме Росія планує направити цей контингент, розвідка поки не встановила.

Скільки зброї Пхеньян уже передав

Із того, що Кремль просив раніше, він уже отримав 40 ракет KN-23 і KN-24. Дві з них росіяни застосували під час однієї з останніх атак по Україні.

Черняк пояснив, навіщо Кремлю потрібні такі удари:

"Ракетний терор - частина стратегії Кремля, спрямована на посилення страху, розпалювання деструктиву й конфліктів усередині України", - сказав він.

За його словами, у такий спосіб агресор тисне на українське суспільство і намагається підірвати стійкість країни.

Коли стане відомо остаточне рішення

Представник ГУР додав, що конкретні обсяги нової допомоги від КНДР узгодять під час зустрічі глави Кремля з очільником Північної Кореї Кім Чен Ином. Переговори заплановані на вересень.

Тим часом південнокорейська розвідка повідомляла, що Північна Корея готує нове перекидання військ до Росії, хоча ознак негайного розгортання поки немає.