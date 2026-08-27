Втрое мощнее нынешних: РФ просит у КНДР новые баллистические ракеты

Государство-агрессор Россия ведет переговоры с Северной Кореей о поставках новых баллистических ракет KN-30, которые в три раза мощнее известных KN-23 и KN-24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя ГУР МО Украины Андрея Черняка.
Черняк рассказал, что Россия сейчас пытается получить от Северной Кореи очередной пакет военной помощи. Это нужно Кремлю перед осенне-зимним периодом войны.
По предварительным данным украинской военной разведки, в запросе к Пхеньяну есть:
Куда именно Россия планирует направить этот контингент, разведка пока не установила.
Из-за того, что Кремль просил ранее, он уже получил 40 ракет KN-23 и KN-24. Две из них россияне применили во время одной из последних атак по Украине.
Черняк объяснил, зачем Кремлю нужны такие удары:
"Ракетный террор – часть стратегии Кремля, направленная на усиление страха, разжигание деструктива и конфликтов внутри Украины", – сказал он.
По его словам, таким образом агрессор оказывает давление на украинское общество и пытается подорвать устойчивость страны.
Представитель ГУР добавил, что конкретные объемы новой помощи от КНДР согласуют во время встречи главы Кремля с главой Северной Кореи Ким Чен Ином. Переговоры запланированы на сентябрь.
Между тем, южнокорейская разведка сообщала, что Северная Корея готовит новое опрокидывание войск в Россию, хотя признаков немедленного развертывания пока нет.
По ее оценкам, Пхеньян уже передал Москве более 15 миллионов артиллерийских снарядов, а также баллистические ракеты малой дальности.
Ранее заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал в интервью CNN, что общее количество военных КНДР в России достигло 8500 человек.
Среди них - 400 операторов дронов, способных как вести разведку, так и атаковать цели в Украине.