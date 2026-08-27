Втрое мощнее нынешних: РФ просит у КНДР новые баллистические ракеты

О чем договаривается Кремль с Пхеньяном

Черняк рассказал, что Россия сейчас пытается получить от Северной Кореи очередной пакет военной помощи. Это нужно Кремлю перед осенне-зимним периодом войны.

По предварительным данным украинской военной разведки, в запросе к Пхеньяну есть:

120 баллистических ракет и 6 пусковых установок к ним;

отдельное ракетное подразделение численностью до 90 человек;

контингент армии КНДР от 30000 до 50000 военных.

Куда именно Россия планирует направить этот контингент, разведка пока не установила.

Сколько оружия Пхеньян уже передал

Из-за того, что Кремль просил ранее, он уже получил 40 ракет KN-23 и KN-24. Две из них россияне применили во время одной из последних атак по Украине.

Черняк объяснил, зачем Кремлю нужны такие удары:

"Ракетный террор – часть стратегии Кремля, направленная на усиление страха, разжигание деструктива и конфликтов внутри Украины", – сказал он.

По его словам, таким образом агрессор оказывает давление на украинское общество и пытается подорвать устойчивость страны.

Когда станет известно окончательное решение

Представитель ГУР добавил, что конкретные объемы новой помощи от КНДР согласуют во время встречи главы Кремля с главой Северной Кореи Ким Чен Ином. Переговоры запланированы на сентябрь.

Между тем, южнокорейская разведка сообщала, что Северная Корея готовит новое опрокидывание войск в Россию, хотя признаков немедленного развертывания пока нет.