ua en ru
Нд, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Втричі менше кроків. В "Дії" з'явиться можливість подавати заяву про субсидію

Неділя 12 листопада 2023 13:04
UA EN RU
Втричі менше кроків. В "Дії" з'явиться можливість подавати заяву про субсидію Фото: в "Дії" з'явиться можливість подавати заяву про субсидію (diia.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В "Дії" розпочався бета-тест функції, яка дозволяє подати заяву про субсидію. Вона допоможе це "зробити за 7 кроків, а не за 21, як раніше".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".

Приєднатись до бета-тесту може кожен, хто має:

  • картку платника податків (РНОКПП) у "Дії";
  • підстави для отримання субсидії;
  • не отримував субсидію раніше.

"Субсидію призначають людям, дохід яких не дає змоги самостійно платити за житлово-комунальні послуги. В галереї перелік, хто може отримати допомогу", - пише пресслужба.

Для реєстрації на бета-тесті необхідно перейти за посиланням.

Хто може отримати субсидію:

  • людина, яка зареєстрована в житловому приміщенні;
  • особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає на підставі договору оренди;
  • внутрішньо переміщена особа, яка фактично проживає без укладання договору оренди;
  • неповнолітня дитина, яка залишається без батьківської опіки і має офіційного представника чи опікуна;
  • недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку;
  • індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнято в експлуатацію, але нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дия
NEWS
Чи можуть мобілізувати чоловіків до 18 та після 60 років: список обставин
Чи можуть мобілізувати чоловіків до 18 та після 60 років: список обставин
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом