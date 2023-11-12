Втричі менше кроків. В "Дії" з'явиться можливість подавати заяву про субсидію
Фото: в "Дії" з'явиться можливість подавати заяву про субсидію (diia.gov.ua)
В "Дії" розпочався бета-тест функції, яка дозволяє подати заяву про субсидію. Вона допоможе це "зробити за 7 кроків, а не за 21, як раніше".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".
Приєднатись до бета-тесту може кожен, хто має:
- картку платника податків (РНОКПП) у "Дії";
- підстави для отримання субсидії;
- не отримував субсидію раніше.
"Субсидію призначають людям, дохід яких не дає змоги самостійно платити за житлово-комунальні послуги. В галереї перелік, хто може отримати допомогу", - пише пресслужба.
Для реєстрації на бета-тесті необхідно перейти за посиланням.
Хто може отримати субсидію:
- людина, яка зареєстрована в житловому приміщенні;
- особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає на підставі договору оренди;
- внутрішньо переміщена особа, яка фактично проживає без укладання договору оренди;
- неповнолітня дитина, яка залишається без батьківської опіки і має офіційного представника чи опікуна;
- недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку;
- індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнято в експлуатацію, але нараховується плата за житлово-комунальні послуги.
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