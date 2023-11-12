Втрое меньше шагов. У "Дія" появится возможность подавать заявление о субсидии
Фото: у "Дія" появится возможность подавать заявление о субсидии (diia.gov.ua)
В "Дія" начался бета-тест функции, позволяющей подать заявление о субсидии. Она поможет это "сделать за 7 шагов, а не за 21, как раньше".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія".
Присоединиться к бета-тесту может каждый, кто имеет:
- карточку налогоплательщика (РНУКПП) в "Дія";
- основания для получения субсидии;
- не получал субсидию ранее.
"Субсидию назначают людям, доход которых не позволяет самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги. В галерее перечень, кто может получить помощь", - пишет пресс-служба.
Для регистрации на бета-тесте необходимо перейти по ссылке.
Кто может получить субсидию:
- человек, который зарегистрирован в жилом помещении;
- лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает на основании договора аренды;
- внутренне перемещенное лицо, которое фактически проживает без заключения договора аренды;
- несовершеннолетний ребенок, который остается без родительской опеки и имеет официального представителя или опекуна;
- недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека;
- индивидуальный застройщик, дом которого не принят в эксплуатацию, но начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги.
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