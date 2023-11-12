Втрое меньше шагов. У "Дія" появится возможность подавать заявление о субсидии

В "Дія" начался бета-тест функции, позволяющей подать заявление о субсидии. Она поможет это "сделать за 7 шагов, а не за 21, как раньше".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія".

Присоединиться к бета-тесту может каждый, кто имеет:

карточку налогоплательщика (РНУКПП) в "Дія";

основания для получения субсидии;

не получал субсидию ранее.

"Субсидию назначают людям, доход которых не позволяет самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги. В галерее перечень, кто может получить помощь", - пишет пресс-служба.

Для регистрации на бета-тесте необходимо перейти по ссылке.

Кто может получить субсидию: