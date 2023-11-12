ua en ru
Вс, 12 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Втрое меньше шагов. У "Дія" появится возможность подавать заявление о субсидии

Воскресенье 12 ноября 2023 13:04
UA EN RU
Втрое меньше шагов. У "Дія" появится возможность подавать заявление о субсидии Фото: у "Дія" появится возможность подавать заявление о субсидии (diia.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В "Дія" начался бета-тест функции, позволяющей подать заявление о субсидии. Она поможет это "сделать за 7 шагов, а не за 21, как раньше".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія".

Присоединиться к бета-тесту может каждый, кто имеет:

  • карточку налогоплательщика (РНУКПП) в "Дія";
  • основания для получения субсидии;
  • не получал субсидию ранее.

"Субсидию назначают людям, доход которых не позволяет самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги. В галерее перечень, кто может получить помощь", - пишет пресс-служба.

Для регистрации на бета-тесте необходимо перейти по ссылке.

Кто может получить субсидию:

  • человек, который зарегистрирован в жилом помещении;
  • лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает на основании договора аренды;
  • внутренне перемещенное лицо, которое фактически проживает без заключения договора аренды;
  • несовершеннолетний ребенок, который остается без родительской опеки и имеет официального представителя или опекуна;
  • недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека;
  • индивидуальный застройщик, дом которого не принят в эксплуатацию, но начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дія
NEWS
Могут ли мобилизовать мужчин до 18 и после 60 лет: список обстоятельств
Могут ли мобилизовать мужчин до 18 и после 60 лет: список обстоятельств
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом