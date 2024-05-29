Втрете за останній рік. В Ісландії почалося нове виверження вулкана

На ісландському півострові Рейк'янес почалося нове виверження вулкана. Це відбувається вже втрете за останній рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iceland Review.

Викиди магми почалися сьогодні вранці на півострові Рейкʼянес, що розташований поблизу міста Ґріндавік, де живуть менше ніж 3 тисячі людей. Влада евакуювала людей, а геотермальний курорт "Блакитна лагуна" закрили. Стовпи виверження досягають щонайменше 50 метрів у висоту, а довжина тріщини, нібито, перевищує кілометр. Очікується, що гелікоптер берегової охорони незабаром злетить, щоб підтвердити точне місце розташування та розмір виверження.