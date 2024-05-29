Третий раз за последний год. В Исландии началось новое извержение вулкана
На исландском полуострове Рейкьянес началось новое извержение вулкана. Это происходит уже в третий раз за последний год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iceland Review.
Выбросы магмы начались сегодня утром на полуострове Рейкьянес, который расположен вблизи города Гриндавик, где живут менее 3 тысяч человек. Власти эвакуировали людей, а геотермальный курорт «Голубая лагуна» закрыли.
Столбы извержения достигают не менее 50 метров в высоту, а длина трещины, якобы, превышает километр. Ожидается, что вертолет береговой охраны вскоре взлетит, чтобы подтвердить точное местоположение и размер извержения.
Напомним, что это не первое извержение данного вулкана. Раньше мы показывали, как происходило извержение вулкана в прошлый раз.
Мы также писали, что в январе этого года извержение вулкана произошло в Японии. Там проснулся Отаке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.