Третий раз за последний год. В Исландии началось новое извержение вулкана

На исландском полуострове Рейкьянес началось новое извержение вулкана. Это происходит уже в третий раз за последний год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iceland Review.

Выбросы магмы начались сегодня утром на полуострове Рейкьянес, который расположен вблизи города Гриндавик, где живут менее 3 тысяч человек. Власти эвакуировали людей, а геотермальный курорт «Голубая лагуна» закрыли. Столбы извержения достигают не менее 50 метров в высоту, а длина трещины, якобы, превышает километр. Ожидается, что вертолет береговой охраны вскоре взлетит, чтобы подтвердить точное местоположение и размер извержения.