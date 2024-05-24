UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Втретє за день. В Україні оголосили масштабну тривогу через носія "Кинджалів" (війдбій)

Архівне фото: в Україні оголосили масштабну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні ввечері, 24 травня, знову оголосили масштабну тривогу через російське МІГ-31. Це сталося втретє на день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

"Ракетна небезпека по всій території України", - заявили військові.

Скріншот: Карта тривог (alerts.in.ua)

Причиною цього вони назвали МіГ-31. Цей літак може запускати гіперзвукові ракети "Кинджал", проте Україна має засоби для їхнього знищення.

Відбій тривоги

Близько 23.00 в областях України почали оголошувати відбій повітряної тривоги.

Масштабні тривоги в Україні

Росіяни за сьогодні як мінімум двічі підіймали у повітря літак МіГ-31, через що в країні оголошували масштабні тривоги.

Востаннє це сталося лише дві години тому. Але майже через пів години військові оголосили про відбій тривоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПовітряні сили УкраїниВійна в Україні