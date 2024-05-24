Втретє за день. В Україні оголосили масштабну тривогу через носія "Кинджалів" (війдбій)

Масштабні тривоги в Україні

Росіяни за сьогодні як мінімум двічі підіймали у повітря літак МіГ-31, через що в країні оголошували масштабні тривоги.

Востаннє це сталося лише дві години тому. Але майже через пів години військові оголосили про відбій тривоги.

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