В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31
В Україні ввечері, 24 травня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною цього став зліт російського МіГ-31.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.
"Ракетна небезпека по всій території України", - повідомили військові.
Скріншот: Карта тривог (alerts.in.ua)
Вони зазначили, що причиною цього став зліт МіГ-31К.
МіГ-31 є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".
Масштабні тривоги в Україні
Росіяни періодично підіймають повітря літак МіГ-31 і після цього по всій Україні оголошують повітряну тривогу.
Востаннє таке сталося сьогодні вранці. Військові тоді заявляли, що ракетна небезпека по всій території України через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
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