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В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31

Україна, П'ятниця 24 травня 2024 20:23
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В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31 Архівне фото: в Україні оголосили масштабну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні ввечері, 24 травня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною цього став зліт російського МіГ-31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

"Ракетна небезпека по всій території України", - повідомили військові.

В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31

Скріншот: Карта тривог (alerts.in.ua)

Вони зазначили, що причиною цього став зліт МіГ-31К.

МіГ-31 є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Масштабні тривоги в Україні

Росіяни періодично підіймають повітря літак МіГ-31 і після цього по всій Україні оголошують повітряну тривогу.

Востаннє таке сталося сьогодні вранці. Військові тоді заявляли, що ракетна небезпека по всій території України через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

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