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Втретє за день. В Україні оголосили масштабну тривогу через носія "Кинджалів" (війдбій)

Україна, П'ятниця 24 травня 2024 22:33
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Втретє за день. В Україні оголосили масштабну тривогу через носія "Кинджалів" (війдбій) Архівне фото: в Україні оголосили масштабну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні ввечері, 24 травня, знову оголосили масштабну тривогу через російське МІГ-31. Це сталося втретє на день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

"Ракетна небезпека по всій території України", - заявили військові.

Втретє за день. В Україні оголосили масштабну тривогу через носія &quot;Кинджалів&quot; (війдбій)

Скріншот: Карта тривог (alerts.in.ua)

Причиною цього вони назвали МіГ-31. Цей літак може запускати гіперзвукові ракети "Кинджал", проте Україна має засоби для їхнього знищення.

Відбій тривоги

Близько 23.00 в областях України почали оголошувати відбій повітряної тривоги.

Масштабні тривоги в Україні

Росіяни за сьогодні як мінімум двічі підіймали у повітря літак МіГ-31, через що в країні оголошували масштабні тривоги.

Востаннє це сталося лише дві години тому. Але майже через пів години військові оголосили про відбій тривоги.

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