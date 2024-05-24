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Третий раз за день. В Украине объявили масштабную тревогу из-за носителя "Кинжалов" (отбой)

Украина, Пятница 24 мая 2024 22:33
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Третий раз за день. В Украине объявили масштабную тревогу из-за носителя "Кинжалов" (отбой) Архивное фото: в Украине объявили масштабную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине вечером, 24 мая, снова объявили масштабную тревогу из-за российского МиГ-31. Это произошло в третий раз в день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

"Ракетная опасность по всей территории Украины", - заявили военные.

Третий раз за день. В Украине объявили масштабную тревогу из-за носителя &quot;Кинжалов&quot; (отбой)

Скриншот: Карта тревог (alerts.in.ua)

Причиной этого они назвали МиГ-31. Этот самолет может запускать гиперзвуковые ракеты "Кинжал", однако у Украины есть средства для их уничтожения.

Отбой тревоги

Около 23:00 в областях Украины начали объявлять отбой воздушной тревоги.

Масштабные тревоги в Украине

Россияне за сегодня как минимум два раза поднимали в воздух самолет МиГ-31, из-за чего в стране объявляли масштабные тревоги.

Последний раз это произошло всего два часа назад. Но спустя почти пол часа военные объявили об отбое тревоги.

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