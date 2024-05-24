Третий раз за день. В Украине объявили масштабную тревогу из-за носителя "Кинжалов" (отбой)
В Украине вечером, 24 мая, снова объявили масштабную тревогу из-за российского МиГ-31. Это произошло в третий раз в день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.
"Ракетная опасность по всей территории Украины", - заявили военные.
Скриншот: Карта тревог (alerts.in.ua)
Причиной этого они назвали МиГ-31. Этот самолет может запускать гиперзвуковые ракеты "Кинжал", однако у Украины есть средства для их уничтожения.
Отбой тревоги
Около 23:00 в областях Украины начали объявлять отбой воздушной тревоги.
Масштабные тревоги в Украине
Россияне за сегодня как минимум два раза поднимали в воздух самолет МиГ-31, из-за чего в стране объявляли масштабные тревоги.
Последний раз это произошло всего два часа назад. Но спустя почти пол часа военные объявили об отбое тревоги.
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