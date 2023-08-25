Втретє за день. В Україні через зліт МіГ-31К оголосили масштабну повітряну тривогу

По усій території України у п'ятницю ввечері було оголошено про повітряну тривогу. На території Російської Федерації було зафіксовано зліт МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 20:20 сигнал повітряної тривоги оголошено у Києві та всіх областях України.

У Повітряних силах повідомили, що тривога була оголошена через зліт МіГ-31К на території Росії.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МиГ-31К з аеродрому Саваслейка, Росії", - пише пресслужба.

Варто зауважити, що це вже третій сигнал повітряної тривоги за останні декілька годин.

Оновлено 20:34.

У Києві та областях почапли оголошувати про відбій тривоги.

Де оголошена тривога

Станом на 20:25 мапа повітряних тривог виглядає так:

Фото: скріншот (alerts.in.ua)