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Втретє за день. В Україні через зліт МіГ-31К оголосили масштабну повітряну тривогу

П'ятниця 25 серпня 2023 20:27
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Втретє за день. В Україні через зліт МіГ-31К оголосили масштабну повітряну тривогу Фото: в Україні через зліт МіГ-31К оголосили масштабну повітряну тривогу (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

По усій території України у п'ятницю ввечері було оголошено про повітряну тривогу. На території Російської Федерації було зафіксовано зліт МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 20:20 сигнал повітряної тривоги оголошено у Києві та всіх областях України.

У Повітряних силах повідомили, що тривога була оголошена через зліт МіГ-31К на території Росії.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МиГ-31К з аеродрому Саваслейка, Росії", - пише пресслужба.

Варто зауважити, що це вже третій сигнал повітряної тривоги за останні декілька годин.

Оновлено 20:34.

У Києві та областях почапли оголошувати про відбій тривоги.

Де оголошена тривога

Станом на 20:25 мапа повітряних тривог виглядає так:

Втретє за день. В Україні через зліт МіГ-31К оголосили масштабну повітряну тривогу

Фото: скріншот (alerts.in.ua)

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