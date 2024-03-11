"Втратив зв'язок із реальністю". Політолог пояснив заяву Папи Римського про переговори з РФ

Папа Римський Франциск не вперше робить неоднозначні заяви щодо війни РФ проти України. Можна припустити, що він втратив зв'язок із політичною реальністю.

Папа Римський підриває авторитет Ватикану

Політолог каже, що Україна не могла не відреагувати на слова людини, яка очолює найбільшу релігійну громаду у світі. Але куди важливіше, що з гострою критикою виступили представники країн із католицьким населенням.

"Для нас важлива позиція різних лідерів впливових країн. Але це не означає, що ми братимемо її до уваги, що їхня позиція впливатиме на нашу позицію. Що стосується Франциска, то він неодноразово робив заяви, які викликали критику. На громадську думку в Україні це ніяк не вплине, як і на перспективи мирного процесу", - сказав він у коментарі РБК-Україна.

За словами Фесенка, на авторитет Папи його слова вплинуть. Таким чином він підриває свій авторитет і авторитет Ватикану. Також він не тільки не сприяє претензіям Ватикану на роль миротворця, а, навпаки, таких шансів стає менше.

За слова Папи доводиться виправдовуватися

87-річний понтифік використав словосполучення "білий прапор" з подачі журналіста RSI Лоренцо Буччелла. Саме він використав ці слова, намагаючись прояснити позицію Франциска щодо дебатів між тими, хто "просить сміливості здатися і підняти білий прапор", і тими, хто вважає, що це узаконить дії агресора.

Видання Reuters на основі відповіді зробило висновок, що Папа вперше вжив вирази "білий прапор" і "переможений" у контексті цієї війни.

Заклик Франциска довелося пояснювати прес-службі Ватикану. Як заявив її директор Маттео Бруні, вираз "білий прапор" зрозуміли неправильно.

"Папа використовує образ білого прапора, запропонований інтерв'юером, маючи на увазі припинення ворожнечі, перемир'я, що досягається завдяки відвазі почати переговори. В іншому місці цього інтерв'ю, говорячи про іншу ситуацію конфлікту, але маючи на увазі будь-яку ситуацію війни, Папа ясно заявив: "Переговори ніколи не є капітуляцією", - зазначив він.

Папа Римський втратив зв'язок із політичною реальністю

З урахуванням того, що представникам Ватикану постійно доводиться виправдовуватися за Франциска, навряд чи доречно говорити про труднощі перекладу або інтерпретації.

"Він не вперше робить, м'яко кажучи, неоднозначні заяви. Мені здається, він втратив зв'язок із політичною реальністю. Він живе в якомусь паралельному світі. І справа тут не тільки в його ставленні до війни Росії проти України", - вважає Фесенко.

Також політолог сказав, що Папа робить це не вперше, і те, що це викликає критику навіть усередині католицьких країн, насправді шкодить авторитету церковного ієрарха.

Про позицію Папи Римського щодо війни в Україні, скандальні слова і про те, чи означає це тренд на схиляння нашої країни до переговорів, - у матеріалі РБК-Україна.