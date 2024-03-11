"Потерял связь с реальностью". Политолог объяснил заявление Папы Римского о переговорах с РФ

Папа Римский Франциск не впервые делает неоднозначные заявления относительно войны РФ против Украины. Можно предположить, что он потерял связь с политической реальностью.

Папа Римский подрывает авторитет Ватикана

Политолог говорит, что Украина не могла не отреагировать на слова человека, возглавляющего крупнейшую религиозную общину в мире. Но куда важнее, что с острой критикой выступили представители стран с католическим населением.

"Для нас важна позиция различных лидеров влиятельных стран. Но это не значит, что мы будем принимать ее во внимание, что их позиция будет влиять на нашу позицию. Что касается Франциска, то он неоднократно делал заявления, которые вызывали критику. На общественное мнение в Украине это никак не повлияет, как и на перспективы мирного процесса", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

По словам Фесенко, на авторитет Папы его слова повлияют. Таким образом он подрывает свой авторитет и авторитет Ватикана. Также он не только не способствует претензиям Ватикана на роль миротворца, а, наоборот, таких шансов становится меньше.

По словам Папы приходится оправдываться

87-летний понтифик использовал словосочетание "белый флаг" с подачи журналиста RSI Лоренцо Буччелла. Именно он использовал эти слова, пытаясь прояснить позицию Франциска относительно дебатов между теми, кто "просит смелости сдаться и поднять белый флаг", и теми, кто считает, что это узаконит действия агрессора.

Издание Reuters на основе ответа сделало вывод, что Папа впервые употребил выражения "белый флаг" и "побежденный" в контексте этой войны.

Призыв Франциска пришлось объяснять пресс-службе Ватикана. Как заявил ее директор Маттео Бруни, выражение "белый флаг" поняли неправильно.

"Папа использует образ белого флага, предложенный интервьюером, имея в виду прекращение вражды, перемирие, достигаемое благодаря отваге начать переговоры. В другом месте этого интервью, говоря о другой ситуации конфликта, но имея в виду любую ситуацию войны, Папа ясно заявил: "Переговоры никогда не являются капитуляцией", - отметил он.

Папа Римский потерял связь с политической реальностью

С учетом того, что представителям Ватикана постоянно приходится оправдываться за Франциска, вряд ли уместно говорить о трудностях перевода или интерпретации.

"Он не впервые делает, мягко говоря, неоднозначные заявления. Мне кажется, он потерял связь с политической реальностью. Он живет в каком-то параллельном мире. И дело здесь не только в его отношении к войне России против Украины", - считает Фесенко.

Также политолог сказал, что Папа делает это не впервые, и то, что это вызывает критику даже внутри католических стран, на самом деле вредит авторитету церковного иерарха.

О позиции Папы Римского относительно войны в Украине, скандальных слов и о том, означает ли это тренд на склонение нашей страны к переговорам, - в материале РБК-Украина.