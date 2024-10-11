"Втратив апетит". Спікер Джонсон оскандалився заявою про допомогу Україні

"У мене немає апетиту до подальшого фінансування України, і я сподіваюся, що для цього не буде необхідності. Якщо президент Трамп (кандидат у президенти США Дональд Трамп - ред.) переможе, я вірю, що він дійсно зможе покласти край цьому конфлікту. Я справді вірю", - заявив Джонсон.

Спікер Палати представників висловив сподівання, що Трамп може у разі переобрання зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну і сказати йому припинити війну.

Джонсон додав, що всі у світі втомилися від війни та хочуть знайти рішення.

При цьому, на думку спікера, якщо президентом США стане Камала Гарріс, то війна не закінчиться, і такий сценарій є "відчайдушним і небезпечним".