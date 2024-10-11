"Втратив апетит". Спікер Джонсон оскандалився заявою про допомогу Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон очікує, що потреби у подальшій допомозі Україні не буде. Для цього він "втратив апетит".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Джонсона для Punchbowl news.
"У мене немає апетиту до подальшого фінансування України, і я сподіваюся, що для цього не буде необхідності. Якщо президент Трамп (кандидат у президенти США Дональд Трамп - ред.) переможе, я вірю, що він дійсно зможе покласти край цьому конфлікту. Я справді вірю", - заявив Джонсон.
Спікер Палати представників висловив сподівання, що Трамп може у разі переобрання зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну і сказати йому припинити війну.
Джонсон додав, що всі у світі втомилися від війни та хочуть знайти рішення.
При цьому, на думку спікера, якщо президентом США стане Камала Гарріс, то війна не закінчиться, і такий сценарій є "відчайдушним і небезпечним".
Нагадаємо, раніше спікер Палати представників Майк Джонсон довгий час відмовлявся виносити на розгляд нижньої Палати конгресу законопроект про фінансування для України на 60 млрд доларів.
Тоді у США закінчилися гроші, які були передбачені для військової допомоги українським захисникам, тому виділення пакетів зі зброєю призупинилося.
Через це у ЗСУ виникли великі проблеми з артилерійськими боєприпасами. Також росіянам вдалося окупувати Авдіївку.
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