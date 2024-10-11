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"Втратив апетит". Спікер Джонсон оскандалився заявою про допомогу Україні

Фото: Майк Джонсон, спікер Палати представників США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Спікер Палати представників США Майк Джонсон очікує, що потреби у подальшій допомозі Україні не буде. Для цього він "втратив апетит".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Джонсона для Punchbowl news.

"У мене немає апетиту до подальшого фінансування України, і я сподіваюся, що для цього не буде необхідності. Якщо президент Трамп (кандидат у президенти США Дональд Трамп - ред.) переможе, я вірю, що він дійсно зможе покласти край цьому конфлікту. Я справді вірю", - заявив Джонсон.

Спікер Палати представників висловив сподівання, що Трамп може у разі переобрання зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну і сказати йому припинити війну.

Джонсон додав, що всі у світі втомилися від війни та хочуть знайти рішення.

При цьому, на думку спікера, якщо президентом США стане Камала Гарріс, то війна не закінчиться, і такий сценарій є "відчайдушним і небезпечним".

Скандал із Джонсоном

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників Майк Джонсон довгий час відмовлявся виносити на розгляд нижньої Палати конгресу законопроект про фінансування для України на 60 млрд доларів.

Тоді у США закінчилися гроші, які були передбачені для військової допомоги українським захисникам, тому виділення пакетів зі зброєю призупинилося.

Через це у ЗСУ виникли великі проблеми з артилерійськими боєприпасами. Також росіянам вдалося окупувати Авдіївку.

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