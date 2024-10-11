"Потерял аппетит". Спикер Джонсон оскандалился заявлением о помощи Украине

"У меня нет аппетита к дальнейшему финансированию Украины, и я надеюсь, что в этом не будет необходимости. Если президент Трамп (кандидат в президенты США Дональд Трамп - ред.) победит, я верю, что он действительно сможет положить конец этому конфликту. Я действительно верю", - заявил Джонсон.

Спикер Палаты представителей выразил надежду, что Трамп может в случае переизбрания позвонить российскому диктатору Владимиру Путину и сказать ему прекратить войну.

Джонсон добавил, что все в мире устали от войны и хотят найти решение.

При этом, по мнению спикера, если президентом США станет Камала Харрис, то война не закончится, и такой сценарий является "отчаянным и опасным".