Втратимо Харків і Дніпро. Зеленський пояснив, чому ЗСУ не перекидають всі сили на південь

Збройні сили України не можуть перекинути всі свої підрозділи на Південний напрямок фронту. Тоді з'являться ризики втратити Харків і Дніпро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.
"Щодо розтягування сил. У нас є Схід. Хтось розуміє, скільки там окупантів? 200 тисяч. Давайте візьмемо звідти наші сили і кудись їх перекинемо, наприклад, туди, куди нам потрібно", - йдеться у заяві.
Президент пояснив, що після цього росіяни за кілька днів захоплять Слов'янськ та Краматорськ, далі вони підуть на Павлоград, Дніпро, відріжуть береги.
"Я думаю, що саме така надія у них є. Харків. Ми не віддамо ні Харків, ні Павлоград, ні Дніпро. І нехай різні аналітики світу на це навіть не розраховують", - додав президент.
Що цьому передувало
Нещодавно у ЗМІ з'явилася публікація, в якій США нібито закликали Україну спрямувати більше бойових сил на південь і перестати концентруватися на сході, де задіяна майже половина її сил.
"Однак замість цього Україна перекинула частину своїх найкращих бойових підрозділів на схід України для звільнення Бахмута", - йдеться в матеріалі.
Цього літа наші воїни активізували наступальні дії на півдні та сході України. Захисники просувають на флангах Бахмутського напрямку, де вже довгий час точаться активні бойові дії.
Також ЗСУ змогли просунутися у Запорізькій області та на заході Донецької області, де звільнили понад 10 населених пунктів. Сьогодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, а також мають локальні успіхи південніше Бахмута.
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