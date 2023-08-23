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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Втратимо Харків і Дніпро. Зеленський пояснив, чому ЗСУ не перекидають всі сили на південь

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України не можуть перекинути всі свої підрозділи на Південний напрямок фронту. Тоді з'являться ризики втратити Харків і Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

"Щодо розтягування сил. У нас є Схід. Хтось розуміє, скільки там окупантів? 200 тисяч. Давайте візьмемо звідти наші сили і кудись їх перекинемо, наприклад, туди, куди нам потрібно", - йдеться у заяві.

Президент пояснив, що після цього росіяни за кілька днів захоплять Слов'янськ та Краматорськ, далі вони підуть на Павлоград, Дніпро, відріжуть береги.

"Я думаю, що саме така надія у них є. Харків. Ми не віддамо ні Харків, ні Павлоград, ні Дніпро. І нехай різні аналітики світу на це навіть не розраховують", - додав президент. 

Що цьому передувало

Нещодавно у ЗМІ з'явилася публікація, в якій США нібито закликали Україну спрямувати більше бойових сил на південь і перестати концентруватися на сході, де задіяна майже половина її сил. 

"Однак замість цього Україна перекинула частину своїх найкращих бойових підрозділів на схід України для звільнення Бахмута", - йдеться в матеріалі. 

Просування ЗСУ

Цього літа наші воїни активізували наступальні дії на півдні та сході України. Захисники просувають на флангах Бахмутського напрямку, де вже довгий час точаться активні бойові дії.

Також ЗСУ змогли просунутися у Запорізькій області та на заході Донецької області, де звільнили понад 10 населених пунктів. Сьогодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, а також мають локальні успіхи південніше Бахмута.

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