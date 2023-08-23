Потеряем Харьков и Днепр. Зеленский объяснил, почему ВСУ не перебрасывают все силы на юг

Вооруженные силы Украины не могут перебросить все свои подразделения на Южное направление фронта. Тогда появятся риски потерять Харьков и Днепр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.
"Относительно растягивания сил. У нас есть Восток. Кто-то понимает, сколько там оккупантов? 200 тысяч. Давайте возьмем оттуда наши силы и куда-то их перебросим, например, туда, куда нам нужно", - говорится в заявлении.
Президент пояснил, что после этого россияне за несколько дней захватят Славянск и Краматорск, дальше они пойдут на Павлоград, Днепр, отрежут берега.
"Я думаю, что именно такая надежда у них есть. Харьков. Мы не отдадим ни Харьков, ни Павлоград, ни Днепр. И пусть разные аналитики мира на это даже не рассчитывают", - добавил президент.
Что этому предшествовало
Недавно в СМИ появилась публикация, в которой США якобы призвали Украину направить больше боевых сил на юг и перестать концентрироваться на востоке, где задействована почти половина ее сил.
"Однако вместо этого Украина перебросила часть своих лучших боевых подразделений на восток Украины для освобождения Бахмута", - говорится в материале.
Этим летом наши воины активизировали наступательные действия на юге и востоке Украины. Защитники продвигаются на флангах Бахмутского направления, где уже долгое время идут активные боевые действия.
Также ВСУ смогли продвинуться в Запорожской области и на западе Донецкой области, где освободили более 10 населенных пунктов. Сегодня в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском направлении, а также имеют локальные успехи южнее Бахмута.
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