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Втратили закордонний паспорт? Куди звертатися та скільки коштує новий документ

Україна, Субота 21 жовтня 2023 11:43
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Втратили закордонний паспорт? Куди звертатися та скільки коштує новий документ Фото: українцям пояснили, як відновити втрачений закордонний паспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українця у разі втрати закордонного паспорта мають змогу його відновити. Оформлення нового документу коштуватиме від 730 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної міграційної служби України.

У разі втрати внутрішнього паспорта чи закордонного паспорта потрібно відразу звернутися в поліцію та отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Для відновлення документів можна звернутися в одну з установ:

  • підрозділ ДМС;
  • центр надання адміністративних послуг;
  • центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Які документи потрібно мати?

  • внутрішній паспорт або свідоцтво про народження;
  • заява про втрату паспорта;
  • витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта);
  • документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати.

Строк та вартість виготовлення нового паспорта

Оформлення звичайного паспорта відбувається протягом 20 діб, а його вартість складає 733 гривні. Також можна замовити терміновий документ. Тоді термін виготовлення становить до 7 діб, а вартість - 1085 гривень.

Також при обміні втраченого чи пошкодженого паспорта додатково сплачується державне мито - 34 гривні.

Українців попереджають, що під час війни терміни виготовлення документів можуть бути довшими, до 2 місяців.

Нагадаємо, Кабінет міністрів значно спростив оформлення паспортів для українців.

Також РБК-Україна пояснювало, як онлайн перевірити, чи готовий закордонний паспорт.

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