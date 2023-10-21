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Потеряли загранпаспорт? Куда обращаться и сколько стоит новый документ

Украина, Суббота 21 октября 2023 11:43
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Потеряли загранпаспорт? Куда обращаться и сколько стоит новый документ Фото: украинцам объяснили, как восстановить утраченный загранпаспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы в случае потери загранпаспорта могут его восстановить. Оформление нового документа обойдется от 730 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной миграционной службы Украины.

В случае потери внутреннего паспорта или загранпаспорта нужно сразу обратиться в полицию и получить выписку из Единого реестра досудебных расследований. Для восстановления документов можно обратиться в одно из учреждений:

  • подразделение ГМС;
  • центр предоставления административных услуг;
  • центр обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Какие документы нужно иметь?

  • внутренний паспорт или свидетельство о рождении;
  • заявление об утрате паспорта;
  • выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения паспорта);
  • документ, подтверждающий уплату административного сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты.

Срок и стоимость изготовления нового паспорта

Оформление обычного паспорта производится в течение 20 суток, а его стоимость составляет 733 гривны. Можно также заказать срочный документ. Тогда срок изготовления составляет до 7 суток, а стоимость - 1085 гривен.

Также при обмене утраченного или поврежденного паспорта дополнительно уплачивается государственная пошлина - 34 гривны.

Украинцев предупреждают, что во время войны изготавливать документы могут дольше, до 2 месяцев.

Напомним, Кабинет министров значительно упростил оформление паспортов для украинцев.

Также РБК-Украина объясняло, как онлайн проверить, готов ли загранпаспорт.

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