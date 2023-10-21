Потеряли загранпаспорт? Куда обращаться и сколько стоит новый документ

Украинцы в случае потери загранпаспорта могут его восстановить. Оформление нового документа обойдется от 730 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной миграционной службы Украины.

В случае потери внутреннего паспорта или загранпаспорта нужно сразу обратиться в полицию и получить выписку из Единого реестра досудебных расследований. Для восстановления документов можно обратиться в одно из учреждений:

подразделение ГМС;

центр предоставления административных услуг;

центр обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Какие документы нужно иметь?

внутренний паспорт или свидетельство о рождении;

заявление об утрате паспорта;

выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения паспорта);

документ, подтверждающий уплату административного сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты.

Срок и стоимость изготовления нового паспорта

Оформление обычного паспорта производится в течение 20 суток, а его стоимость составляет 733 гривны. Можно также заказать срочный документ. Тогда срок изготовления составляет до 7 суток, а стоимость - 1085 гривен.

Также при обмене утраченного или поврежденного паспорта дополнительно уплачивается государственная пошлина - 34 гривны.

Украинцев предупреждают, что во время войны изготавливать документы могут дольше, до 2 месяцев.