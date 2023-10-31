Втратили понад 75% складу. Партизани розвідали базу окупантів під Сімферополем

Партизани здійснили вилазку в Перевальне, під Сімферополем. Тут розташована база 126-ї бригади берегової оборони ВМФ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "Атеш".

Незважаючи на безліч військових, партизанам вдалося розвідати територію навколо бази.

"Пропускні пункти, камери, патрулі, казарми та парки з технікою були уважно вивчені", - зазначають у "Атеші", додаючи, що в цій бригаді вже півроку служить їхній агент.

Що відомо про цю бригаду окупантів?

Про саму бригаду, як уточнюють партизани, відомо, що ще на початку війни підрозділ поніс величезні втрати.

"Понад 75% бойового складу стали загиблими та пораненими. Наразі переукомплектовані підрозділи цієї бригади воюють на Херсонському напрямку", - розповіли в "Атеш".

Ситуація у Сімферополі

У Сімферополі постійно фіксується рух техніки та живої сили окупаційних військ. Перші такі колони помітили у місті ще у липні. Причому, партизани пов'язують подібну активізацію з контрнаступом ЗСУ, у яких загарбники постійно втрачають особовий склад і техніку. Наприкінці вересня окупанти почали перекидати ППО до Сімферополя. Переміщення техніки та особового складу фіксувалося й у середині жовтня.